Timber Pharmaceuticals Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

In den letzten 200 Handelstagen schließt die Timber-Aktie im Durchschnitt bei 1,85 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,001 USD, was einer Differenz von -99,95 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,19 USD liegt mit einem Unterschied von -99,92 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Timber-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung. Daher erhält die Timber-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Timber in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Es gab überwiegend neutrale Einstellungen, aber in den letzten ein bis zwei Tagen sind vor allem positive Themen aufgekommen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Timber 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Arzneimittel", was die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment macht, und die Redaktion vergibt daher eine "Schlecht"-Bewertung.