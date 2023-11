Timah Resources Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Timah-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke oder der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Timah daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Timah-Aktie um 32,5 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Insgesamt ergibt sich für die Timah-Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der Anleger- und technischen Analyse.