Timah Resources Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Timah in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine deutliche Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Timah daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Timah neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Einblicke in die Dynamik eines Aktienkurses. Für Timah beträgt der RSI 50 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Timah-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,026 AUD liegt, was einem Unterschied von -35 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,03 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darunter, mit einem Unterschied von -13,33 Prozent. Insgesamt wird die Timah-Aktie daher bei der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.