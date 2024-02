Mit Tilray wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tilray Brands-Aktie zeigt einen Wert von 72 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 51,4, was auf Neutralität hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Tilray Brands. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs der Tilray Brands-Aktie einen Abstand von -11,39 Prozent vom GD200, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 zeigt einen Kurs von 2,69 CAD an, was einen Abstand von -7,43 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab 4 Gut- und 3 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.