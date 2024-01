Tilray, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Tilray Brands-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 2,87 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 2,69 CAD liegt, was einem Unterschied von -6,27 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2,64 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,89 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Tilray Brands veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigen überwiegend positive Signale, sodass das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die Internet-Kommunikation hat in den letzten Wochen jedoch zu einer deutlichen Eintrübung des Sentiments für Tilray Brands geführt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Tilray Brands weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (45,35) führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine differenzierte Bewertung der Tilray Brands-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, der Internet-Kommunikation und des Relative Strength Index.