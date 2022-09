Tilray's Good Supply bringt hochwirksame Cannabisprodukte auf den Markt, darunter die limitierte Edition Orange Frost Live Resin

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Tilray Brands, Inc. (NASDAQ:TLRY) (TSX:TLRY) erweitert Good Supply’s Cannabis-Portfolio. Die neueste Produktreihe der Marke umfasst die neuen Hochpotenz-Konzentrate Jean Guy Badder, Hash Bats in Pineapple Express und Orange Frost Live Resin, die für eine begrenzte Zeit erhältlich sind. "Die ikonischen Sorten von Good Supply’bieten einen Rahmen, in dem die Verbraucher Konsistenz finden können, während sie eine Vielzahl neuer Formate erkunden… Hier weiterlesen