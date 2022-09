Tilray initiiert einen Runden Tisch mit deutschen Regulierungsbehörden zur Legalisierung von Cannabis für Erwachsene in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Tilray Brands, Inc (NASDAQ:TLRY) (TSX:TLRY), hat ein Rundtischgespräch mit deutschen Regulierungsbehörden zur Legalisierung von Cannabis für Erwachsene in Deutschland initiiert. Bei diesem Treffen stellte der deutsche Drogenbeauftragte, Burkhard Blienert, den Plan für die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene vor und wiederholte die Ankündigung der deutschen Regierung, dass ein erster Gesetzesentwurf in den kommenden Monaten vorgelegt werden würde. Zu den Teilnehmern… Hier weiterlesen