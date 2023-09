Tilray Brands-Aktie: Katastrophe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Tilray Brands gab gestern enorm nach. Die Aktie verlor gleich -10 % und hat damit im Grunde eine Katastrophe erlebt – die Unsicherheit wächst.

Dabei war der Cannabis-Titel in den Tagen zuvor deutlich stärker geworden. Dies lässt sich zeigen, nachdem die Notierungen drei Tage am Stück gewonnen hatten. Zuletzt war es am 11. September sogar um 7,7 % aufwärts gegangen. Nun kam es zum Schlag. Wie weit die Aktie nun noch weiter schwanken wird, ist zunächst offen. Denn richtige Nachrichten waren für diesen Kursrutsch zumindest menschlichem Ermessen nach nicht direkt verantwortlich.

Tilray Brands: Was die Analysten meinen

Das Unternehmen selbst ist aktuell noch nicht besonders stark. Im vergangenen Jahr ist der Konzern noch nicht entscheidend vorangekommen. Für das neue Geschäftsjahr erwarten die Märkte einen Umsatz von etwa 717...