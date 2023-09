Tilray Brands-Aktie: Cannabis-Hype?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Tilray Brands ist schwach in die Woche gestartet. Dennoch könnten sich hier im Trend und im Hype um Cannabis Chancen eröffnen, hoffen Investoren. Wie sieht es hinter den Kulissen aber nun aus?

Die Aktie von Tilray Brands hat in den vergangenen fünf Handelstagen immerhin ein kleines Plus von gut 2 % geschafft. In den zurückliegenden vier Wochen ging es noch um 4,1 % aufwärts. Die große Aufwärtsfahrt scheint dabei statistisch betrachtet zunächst beendet zu sein. Immerhin hatte Tilray innerhalb von drei Monaten ein Plus in Höhe von 83 % erreicht – und nun wird es langsamer. Der Hype geht seiner nächsten Entscheidung entgegen.

Tilray: Nichts mehr zu hören

Dabei gibt da Unternehmen derzeit an den Börsen kaum einen Einblick. Erst am 6. Oktober wird es dazu kommen, dass Tilray seine Quartalszahlen publiziert. Dann referiert das...