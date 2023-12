Tilray Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, zeigt, dass die Tilray Brands-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,12, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -6,44 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Hingegen weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +8,66 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

Die Kommunikation über Tilray Brands in den sozialen Medien zeigt in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen entspricht ebenfalls dem Normalzustand, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tilray Brands eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch überwiegend neutral. Aufgrund dieser Analyse und der Häufung von Kaufsignalen erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Tilray Brands in der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating und wird charttechnisch als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikation in den sozialen Medien und die Anlegerstimmung führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating.