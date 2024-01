Tilray Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) der Tilray Brands-Aktie zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 bei 36,21, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Tilray Brands-Aktie also ein "Gut"-Rating nach RSI.

Die Stimmung der Anleger hat sich laut der Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in den letzten Wochen eingetrübt. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht wesentlich geändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tilray Brands-Aktie also ein "Schlecht"-Rating nach Sentiment und Buzz.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv eingestellt waren. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher eine Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat auch 5 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Tilray Brands-Aktie derzeit 18,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie jedoch auch 5,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Tilray Brands-Aktie nach der technischen Analyse.