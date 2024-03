Tilray Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Anlegerstimmung gegenüber Tilray Brands war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab vier positive und fünf negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Tilray Brands daher eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,76 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,36 CAD liegt, was einer Abweichung von -14,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 2,65 CAD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tilray Brands festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat abgenommen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild, aber zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine Ausprägung von 60,61 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 59,28 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als neutral führt.

Insgesamt erhält Tilray Brands daher eine neutrale Bewertung für die Anlegerstimmung, eine schlechte Bewertung für die technische Analyse und die Stärke der Diskussion, sowie eine neutrale Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index.