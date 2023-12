Tilray Aktie: Das macht sprachlos!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Tilray Brands wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Ergebnisse deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Wertung. Insgesamt wird Tilray Brands daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die Tilray Brands derzeit als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 2,96 CAD, während der Aktienkurs bei 2,59 CAD um -12,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 2,55 CAD, was einer Abweichung von +1,57 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Tilray Brands. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Meinungen in den letzten Wochen war positiv, während auch hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Auf dieser Basis wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Darüber hinaus wurden neun Handelssignale ermittelt, davon sieben positiv und zwei negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut" Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Tilray Brands zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier für beide RSI-Bewertungen ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird Tilray Brands basierend auf den Analysen der Diskussionsintensität, technischen Analyse, Anlegerstimmung und Relative Strength Index als "Neutral" bis "Gut" eingestuft.