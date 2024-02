Tilray Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Lung Properties":

Die technische Analyse der Tilray Brands-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,78 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 2,39 CAD, was einer Abweichung von -14,03 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,68 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-10,82 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Tilray Brands eine positive Entwicklung aufweisen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung des Unternehmens.

Die Diskussionen in sozialen Medien spiegeln eine gemischte Stimmung wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt positive Themen genannt werden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zudem wurden sieben Handelssignale ermittelt, darunter 7 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie führt.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) betrachtet. Der RSI7 liegt bei 55,17 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 58,06 ebenfalls eine neutrale Einstufung auf. Insgesamt wird die Tilray Brands-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt bewertet.