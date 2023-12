Tilray Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tilray Brands bei 2,74 CAD liegt, was einer Entfernung von -6,8 Prozent vom GD200 (2,94 CAD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Demgegenüber liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 2,53 CAD. Dies deutet auf ein positives Signal hin, da der Abstand +8,3 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Tilray Brands-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Tilray Brands in den letzten Wochen deutlich verbessert. Unsere Analyse zeigt, dass die Aktie eine positive Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Tilray Brands verzeichnet. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tilray Brands besonders negativ diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Dennoch zeigen tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Tilray Brands auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Tilray Brands-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 39, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 40,61 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Tilray Brands.

