Tilray Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Anleger-Stimmung bei Tilray Brands in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für die Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führte. Darüber hinaus wurde diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigte sich nur ein negatives Signal. Aufgrund dieses Bildes ergibt sich auf dieser Stufe eine "Schlecht" Empfehlung. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut".

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen in der Finanzwelt häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse. Wir bewerten Tilray Brands nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 68,57 Punkten, was bedeutet, dass die Tilray Brands-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Tilray Brands weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 49,56). Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Somit erhält Tilray Brands eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Tilray Brands in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse an dieser Aktie hin, weshalb Tilray Brands dafür ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Tilray Brands von 2,67 CAD mit -6,64 Prozent Entfernung vom GD200 (2,86 CAD) ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,67 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tilray Brands-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.