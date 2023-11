Tilray Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Tilray Brands-Aktie wurde anhand einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage bewertet. Dabei ergibt sich ein Durchschnitt von 3,02 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,47 CAD, was einem Unterschied von -18,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und auch für diesen Wert (2,69 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,18 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tilray Brands-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Zur Beurteilung, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dabei liegt der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage bei 53,57 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,68, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Tilray Brands-Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Tilray Brands-Aktie veröffentlicht. Allerdings gab es auch positive Themen, die insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führen. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung auf analytischer Seite führt.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tilray Brands festgestellt. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Einschätzung für Tilray Brands auf dieser Ebene.