Tilray Aktie: Was könnte passieren?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tilray Brands von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Analyse unserer Redaktion. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet wurde ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge, was zu einer neutralen Bewertung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Beurteilung des langfristigen Stimmungsbildes für Tilray Brands führte.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Tilray Brands-Aktie eine schlechte Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigte hingegen nur eine geringfügige Abweichung, was zu einer neutralen Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, ergab ebenfalls eine schlechte Bewertung für Tilray Brands. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen deutete auf eine negative Entwicklung hin, während der RSI25 für 25 Tage zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Gesamtbild für die Aktie von Tilray Brands.