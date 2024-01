Tilray Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung bezüglich der Aktie von Tilray Brands festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Tilray Brands liegt derzeit bei 74,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Tilray Brands-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 2,9 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 2,61 CAD und somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf die technische Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, wobei in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt erhält Tilray Brands gemäß der Analyse eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich des RSI und des gleitenden Durchschnitts. Die Anleger-Stimmung wird hingegen als "Gut" eingestuft.