Tilray Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die technische Analyse der Tilray Brands zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,92 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 3,17 CAD beträgt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +8,56 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Bewertung als "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,54 CAD, was einem Abstand von +24,8 Prozent entspricht und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ergibt.

Die Diskussionen über Tilray Brands in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen. In den letzten zwei Wochen überwogen negative Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Bewertung des Unternehmens, da in diesem Zeitraum sieben positive Signale und kein negatives Signal festgestellt wurden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist eine negative Veränderung in den letzten Wochen zu verzeichnen. Dies basiert auf einer abnehmenden Anzahl von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine negative Tendenz signalisieren. Insgesamt wird das Unternehmen in diesem Aspekt daher als "Schlecht" bewertet.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Tilray Brands-Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von 22,67 Punkten zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine positive Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen klassifiziert das Wertpapier als "Neutral", da es weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Tilray Brands daher mit einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse eingestuft.