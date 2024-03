Tilray Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Tilray Brands-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 22, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Tilray Brands somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 des Wertes bei 2,72 CAD liegt, während der Aktienkurs bei 2,61 CAD um -4,04 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 2,5 CAD, was einer Abweichung von +4,4 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird dies als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Tilray Brands in den vergangenen Wochen deutlich getrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse von weichen Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde. Zudem wurde eine Analyse von Handelssignalen durchgeführt, die zu vier positiven und keinem negativen Signal führte, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Tilray Brands hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.