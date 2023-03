Tilray-Aktie: Nur für Schnellentschlossene!

Auch für Tilray ist es in wenigen Tagen so weit: Das Unternehmen wird am 05.04. seinen Geschäftsbericht für das 3. Quartal vorstellen. Wird man seine eigenen Gewinn- und Umsatz-Prognosen übertreffen können? Welche Auswirkungen könnte dieser Tag auf den Aktienkurs von Tilray haben?

Gerade einmal 10 Tage noch bis Tilray seine neuen Zahlen veröffentlichen will. Was können Aktionäre nun vom Geschäftsbericht des auf 1,62 Milliarden USD Börsenwert dotierten Unternehmens erwarten? Analysehäuser gehen laut Marketscreener-Daten im Konsens davon aus, dass Tilray ein leichtes Umsatzminus vermelden wird: In Q3 2023 soll der Umsatz 151,00 Millionen USD betragen – im Vorjahresvergleich eine Reduktion von 0,66 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzen die Experten auf einen Gewinn von 23,50 Millionen USD, was einem Plus von 35,26...