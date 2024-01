Tilray Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Tilray Brands-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat zudem genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 5 positive und keine negativen Signale gefunden. Somit wird dieser Auswertung eine "Gut" Empfehlung zugeordnet, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Tilray Brands lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild der Aktie in den sozialen Medien zu. In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tilray Brands daher eine "Gut"-Rating in dieser Hinsicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage liegt dieser momentan bei 74,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Tilray Brands-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Somit wird der Tilray Brands-Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung zugeteilt.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Tilray Brands-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der aktuelle Wert bei 2,9 CAD liegt, wohingegen der letzte Schlusskurs bei 2,69 CAD liegt. Dieser Unterschied von -7,24 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein ähnlicher Wert von 2,61 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tilray Brands-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.