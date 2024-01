Tilray Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Meinungsbildung, auch in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Tilray Brands wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Ein weiterer Faktor, der bei der Analyse von Aktien berücksichtigt wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI für Tilray Brands liegt bei 38,71 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,48 ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tilray Brands überwiegend negativ diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tilray Brands-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 2,91 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,03 CAD, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch einen positiven Trend, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für Tilray Brands basierend auf der Diskussionsintensität, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse.