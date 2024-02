Tilray Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung einer Aktie zu bewerten. In den letzten Tagen wurde vor allem die Aktie von Tilray Brands in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in jüngster Zeit vor allem mit den negativen Themen rund um Tilray Brands befasst, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit drei Signalen (2 Schlecht, 1 Gut), was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tilray Brands bei 2,56 CAD liegt, was einer Entfernung von -10,18 Prozent vom GD200 (2,85 CAD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 2,68 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Tilray Brands-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz als weiche Faktoren zur Bewertung einer Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Tilray Brands führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tilray Brands liegt der RSI7 bei 69,7 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Tilray Brands-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.