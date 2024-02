Tilray Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tilray Brands als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Tilray Brands-Aktie beträgt 59,46, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 54,35, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Grundlage des Relative Strength Index als neutral bewertet.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit negativ zugenommen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für die langfristige Stimmungslage eine Bewertung als "schlecht".

Aus technischer Sicht betrachtet ergibt sich eine schlechte Bewertung. Der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage beträgt 2,8 CAD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,46 CAD lag, was einer Abweichung von -12,14 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 2,69 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Tilray Brands-Aktie überwiegend negativ sind. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich negative Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "schlecht" einzustufen ist. Trotzdem ergibt die Auswertung von sieben Handelssignalen ein überwiegend gutes Signal, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Tilray Brands nach verschiedenen Analysen als neutral eingestuft wird.