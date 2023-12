Tilray Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und damit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Tilray Brands-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 27. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als überverkauft eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,12, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tilray Brands.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tilray Brands-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,95 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,76 CAD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -6,44 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 2,54 CAD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +8,66 Prozent. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tilray Brands eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und vier negative Tage, sowie fünf Tage ohne eine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tilray Brands eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Tilray Brands von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tilray Brands in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tilray Brands wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.