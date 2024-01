Tilray Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Aktie von Tilray Brands wurde in den letzten Monaten im Hinblick auf Sentiment und Buzz im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung deutete jedoch auf eine negative Veränderung hin, wodurch die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet wurde.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Analyse ergab jedoch 6 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer positiven Empfehlung führte.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie neutral war. Der Kurs lag 4,79 Prozent über dem GD200, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergab jedoch eine Abweichung von +20 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigte einen überverkauften Zustand auf, was zu einer positiven Bewertung führte. Der RSI auf 25-Tage Basis führte jedoch zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergab die RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Tilray Brands.