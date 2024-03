Tilray Aktie: Finger Weg!

In den letzten zwei Wochen wurde die Tilray Brands-Aktie in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion aus den verschiedenen Kommentaren und Diskussionen festgestellt hat. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Darüber hinaus wurden 5 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend verschlechtert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde die Aktie weniger diskutiert und erhielt weniger Beachtung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 2,76 CAD für die Tilray Brands-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,36 CAD, was einem Unterschied von -14,49 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,65 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,94 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tilray Brands-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tilray Brands-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Daher wird der RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt deutet die Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index darauf hin, dass die Tilray Brands-Aktie gegenwärtig negative Bewertungen und eine "Schlecht"-Einstufung aufweist.