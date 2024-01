Tilray Aktie: Eine Gewinnchance?

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Die Analysten haben die Tilray Brands-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien rund um Tilray Brands diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, da fünf konkret berechnete Signale verfügbar sind.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Tilray Brands-Aktie ein Durchschnitt von 2,92 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 2,97 CAD, was einem Unterschied von +1,71 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der letzte Schlusskurs lag auch über dem 50-Tages-Durchschnitt von 2,56 CAD (+16,02 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tilray Brands-Aktie beträgt 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 38,36.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Tilray Brands in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Insgesamt wird die Tilray Brands-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.