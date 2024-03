Tilray Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Tilray Brands zeigt sich in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eher neutral. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tilray Brands liegt bei 96,55, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 58,28, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Tilray Brands-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter dem aktuellen Schlusskurs liegt. Diese Abweichungen von 19,71 Prozent bzw. 15,71 Prozent führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Tilray Brands verzeichnen langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum eine negative Tendenz. Insgesamt ergibt sich somit ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht".