Tilly's löst Jubelsturm aus!

Die Aktienkursperformance von Tilly's im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von -17,05 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite von Tilly's mit -3,64 Prozent um 13,41 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tilly's derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,37 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,37 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tilly's besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält Tilly's auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tilly's bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel von 36,97 deutlich darunter liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Tilly's damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung.