Tilly's Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Tilly's hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,05 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -15,67 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tilly's im Branchenvergleich um -1,38 Prozent unterperformt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,47 Prozent, wobei Tilly's um 13,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Tilly's in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die positiv ausgewertet wurden. In den letzten Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,9 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,85 USD mit dem aktuellen Kurs von 7,23 USD vergleicht. Die Aktie erhält demnach eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 8,15 USD eine Abweichung von -11,29 Prozent, wodurch die Tilly's-Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu erkennen ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Tilly's.