Tilly's Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Aktie von Tilly's wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 23,75 liegt sie insgesamt 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" von 35,82. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Tilly's in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht besonders auffällig, weshalb Tilly's auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Tilly's derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,42%. Dies führt dazu, dass die Tilly's-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Tilly's-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den trendfolgenden Indikatoren befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 7,83 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,03 USD liegt, was einer Abweichung von -10,22 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,43 USD liegt über dem letzten Schlusskurs von 7,03 USD, was einer Abweichung von -5,38 Prozent entspricht, und somit erhält die Tilly's-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Tilly's daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.