Tilly's Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Stimmung der Anleger hat einen erheblichen Einfluss auf die Aktienkurse, neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Tilly's überwiegend positiv sind. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren hauptsächlich positiv. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Tilly's bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,38 Prozentpunkten. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Beim Vergleich der Aktienkurse mit dem Branchendurchschnitt ("Zyklische Konsumgüter") ergibt sich eine Rendite von -17,05 Prozent für Tilly's, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Der Branchendurchschnitt liegt bei -4,38 Prozent, und auch hier liegt Tilly's mit 12,67 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tilly's-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,84 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (7,68 USD) weicht um -2,04 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,02 USD) weicht mit -4,24 Prozent ab und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt erhält die Tilly's-Aktie somit in Bezug auf die Stimmung und die Dividende eine Bewertung von "Gut" bzw. "Schlecht", während die Bewertung der Aktienkurse aus charttechnischer Sicht "Neutral" ausfällt.