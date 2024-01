Tilly's Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Dividende von Tilly's liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt, was eine Dividendenrendite von 0 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat die "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Dividendenrendite von 3,36 Prozent, was zu einer Differenz von -3,36 Prozent zur Tilly's-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Tilly's eine mittlere Diskussionsintensität, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, weshalb die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Gut" ausfällt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einstellungen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Fundamental betrachtet ist die Aktie von Tilly's mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,75 36 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus Perspektive der fundamentalen Analyse.