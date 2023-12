Tilly's Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Tilly's-Aktie beträgt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen 87,72, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 75, was ebenfalls als Signal für eine Überbewertung gilt und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse bezieht auch trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt mit ein, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Tilly's-Aktie beträgt 7,84 USD, was deutlich unter dem Schlusskurs von 7,23 USD liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,1 USD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit auch eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse wird die Tilly's-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 23,75 insgesamt 36 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 37 beträgt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen und in den sozialen Medien ist überwiegend positiv in Bezug auf Tilly's. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Aktie hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich für die Tilly's-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, während die fundamentale Analyse eine "Gut"-Einstufung liefert. Die Stimmungseinschätzung auf sozialen Plattformen führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung.

Tilly's kaufen, halten oder verkaufen?

