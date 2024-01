Till Capital Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern, was auch Auswirkungen auf die Aktienbewertung haben kann. Bei Till Capital wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Till Capital wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Till Capital bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Till Capital liegt bei 62,03, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Till Capital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,26 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,45 CAD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 4,05 CAD und einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-14,81 Prozent) eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Till Capital-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.