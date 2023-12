Till Capital Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Das Internet hat eine bedeutende Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Till Capital wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Aktienkurs von Till Capital mit einem aktuellen Kurs von 3,64 CAD um -15,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -15,74 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten charttechnischen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Till Capital liegt bei 60,33, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 74, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als schlecht eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Till Capital war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.

