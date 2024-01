Tile Shop Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum erreicht. Der RSI der Tile Shop-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 85, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Des Weiteren wurde die Stimmung und das Buzz um die Tile Shop-Aktie analysiert. Trotz geringfügiger Veränderungen in den letzten Wochen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde die Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, und auch hier wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da keine außergewöhnliche Aktivität aufgezeichnet wurde.

In Bezug auf die Dividende schneidet die Tile Shop-Aktie mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,38 %) schlechter ab. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich Aktienkurs wird deutlich, dass Tile Shop in den letzten 12 Monaten eine Performance von -76,08 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -71,99 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie 86,56 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Zusammenfassend ergibt die Analyse verschiedener Indikatoren ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die Tile Shop-Aktie.