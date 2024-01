Tile Shop Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Für die Tile Shop-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 67, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage (41,82) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher auch mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Tile Shop derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -3,37 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Tile Shop in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -76,08 Prozent erzielt hat, was mehr als 87 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklischen Konsumgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,58 Prozent verzeichnet, liegt Tile Shop mit 72,5 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet weist die Aktie von Tile Shop ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,41 auf, was 26 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 36,96. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.