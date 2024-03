Tile Shop Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Dividendenrendite von Tile Shop beträgt aktuell 0 Prozent, was bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs steht. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich ein positiver Trend, da der aktuelle Kurs von 6,99 USD um 14,59 Prozent über dem GD200 (6,1 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 6,68 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Tile Shop-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tile Shop beträgt 29, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Tile Shop zeigt einen neutralen Wert von 33,78, während der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, mit 48,69 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.