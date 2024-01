Tile Shop Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Dividende von Tile Shop im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs zeigt eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" hat einen Wert von 3,36, was zu einer Differenz von -3,36 Prozent zur Tile Shop-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 27 für Tile Shop. Das bedeutet, dass die Börse 27,41 Euro für jeden Euro Gewinn von Tile Shop zahlt, was 26 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 36. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Tile Shop bei -76,08 Prozent, was mehr als 87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -3,34 Prozent, wobei Tile Shop mit 72,74 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tile Shop-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,55 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 6,85 USD um +23,42 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,33 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,21 Prozent), und somit erhält die Tile Shop-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Tile Shop-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.