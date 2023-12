Tile Shop Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Aktie des Tile Shop Unternehmens wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. In Bezug auf die Branchenvergleichsaktienkurse liegt die Rendite von Tile Shop um mehr als 76 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" und um 70,37 Prozent unter der mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tile Shop-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,49 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,5 USD liegt, was einem Unterschied von +36,61 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Unterschied von +22,35 Prozent. Damit erhält die Tile Shop-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein gutes Rating.

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Tile Shop-Aktie aktuell mit 27,41 um 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer guten Bewertung auf dieser Stufe führt.