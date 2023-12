Tile Shop Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Tile Shop wurde der RSI der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 51,72 Punkten, was bedeutet, dass die Tile Shop-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 33,09 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Tile Shop beträgt 0 Prozent, was 5,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Tile Shop von 6,87 USD als "Gut"-Signal bewertet, da er sich um +27,46 Prozent vom GD200 von 5,39 USD entfernt. Der GD50 beträgt 5,77 USD, was einem Abstand von +19,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt "Guten" Bewertung des Aktienkurses.

Im Branchenvergleich erzielte Tile Shop in den letzten 12 Monaten eine Performance von -76,08 Prozent, was zu einer Underperformance von -58,95 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Tile Shop um 71,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Deshalb erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.