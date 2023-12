Til Enviro Ltd Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Til Enviro weist einen Wert von 7,35 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Das Branchen-KGV liegt bei 206,09, was einen Abstand von 96 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Til Enviro neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Til Enviro-Aktie liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Til Enviro.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Til Enviro momentan einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,52%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche beträgt -10, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.