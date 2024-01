Til Enviro Ltd Aktie: Einfach unglaublich

Der Aktienkurs von Til Enviro zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum durchschnittlichen Jahreswert der Industriebranche. Mit einer Rendite von -21,74 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,67 Prozent verzeichnete, liegt Til Enviro mit einer Rendite von -21,74 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Til Enviro diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen sind keine besonders positiven oder negativen Themen aufgefallen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Auf Basis dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Damit wird Til Enviro insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers zugeschrieben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Til Enviro liegt bei 7,35, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 209, beträgt der genaue Abstand aktuell 96 Prozent. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Dividendenausschüttung von Til Enviro liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt der Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, mit einem Unterschied von 10,53 Prozentpunkten (0 % gegenüber 10,53 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".