Til Enviro Ltd Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Til Enviro-Aktie wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,35, was einem Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 209,92 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Til Enviro-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,66 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,54 HKD weicht davon um -18,18 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,6 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf neutralen Zustand hinweist. Der RSI25 liegt bei 100, was bedeutet, dass die Til Enviro-Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger festzustellen war. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger keine bedeutend erhöhte Aufmerksamkeit für das Unternehmen zeigten. Daher erhält die Til Enviro-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.