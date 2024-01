Til Enviro Ltd Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI-Wert für Til Enviro liegt bei 0, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 0, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Til Enviro derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,53 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Til Enviro in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht noch stark vernachlässigt wird. Insgesamt ergibt sich daraus ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als neutral. Die Mehrheit der Kommentare und Beiträge zu Til Enviro deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als neutral einzustufen ist. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung.