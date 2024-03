TikTok-Wagnis bewegt Gesetzgeber dazu, gegen die App vorzugehen

Ausschuss stimmt einstimmig für Gesetz: TikToks Trennung von chinesischer Führung soll Sicherheit stärken.

Die Hauskommission stimmt mit 50-0 für einen Gesetzesvorschlag, der darauf abzielt, die App von ihrem chinesischen Besitz zu trennen. US-Gesetzgeber unternehmen ihren bisher ernsthaftesten Versuch, die beliebte Video-App TikTok effektiv zu verbieten oder sie von ihrem chinesischen Eigentümer zu trennen, indem sie einen Gesetzesentwurf vorantreiben, der mehr politischen Schwung hat als frühere Versuche. Als die Gesetzgeber am Donnerstag die Gesetzgebung in Betracht zogen, sahen Nutzer der App, die von mehr als 170 Millionen Amerikanern genutzt wird, Benachrichtigungen, die sie aufforderten, sich bei ihrem Abgeordneten des Repräsentantenhauses über den Gesetzesentwurf zu beschweren. Dann ermöglichte die App den Nutzern, mit einigen Knopfdrücken ihren Vertreter anzurufen, was die Bedenken des Kongresses bezüglich TikTok schürte.

TikToks Kampagne überflutete schnell die Telefonleitungen einiger Büros des Kongresses, die mit Auflegern und Fragen bombardiert wurden. Es veranschaulichte auch, wie TikTok eine Armee von Menschen mobilisieren und Daten sammeln konnte, um das Nutzerverhalten zu beeinflussen, was einige Gesetzgeber als genau den Grund angeben, warum sie nicht wollen, dass das Unternehmen Verbindungen nach China hat. „Ich denke, TikTok hat heute unseren Fall für uns gemacht“, sagte der Abgeordnete Bob Latta (R., Ohio), Vorsitzender des Kommunikations- und Technologieausschusses des Hauses Energie und Handel. Der Ausschuss für Energie und Handel stimmte einstimmig, mit 50-0, dafür, den Gesetzentwurf am Donnerstag voranzubringen. Er würde im Wesentlichen verlangen, dass das chinesische Mutterunternehmen ByteDance die App an einen amerikanischen Eigentümer verkauft oder effektiv einem Verbot gegenübersteht.

Bis zur Abstimmung des Ausschusses am Donnerstag war unklar, wie viel Unterstützung die Gesetzgebung hatte. Dann begannen die Telefone zu klingeln. „Man musste die Telefonnummer auf dem Bildschirm wählen, bevor man die App betreten konnte, also haben viele Leute einfach aufgelegt“, als sie verbunden waren, sagte der Ausschussmitglied Rep. Scott Peters (D., Kalifornien). Ausschussmitglied Rep. John Curtis (R., Utah) sagte, er mochte es nicht, dass eine chinesische App versuchte, eine Reaktion von seinen Nutzern zu „manipulieren“. Er sagte, dieses Gefühl habe die einstimmige Unterstützung für den Gesetzentwurf gefestigt.

TikTok plant, seine Nutzer und TikTok-Berühmtheiten weiter zu mobilisieren, um öffentlich gegen Gesetze zu kämpfen, die ein Verbot bedeuten könnten, sagte eine dem Unternehmen nahestehende Person. Das Unternehmen beabsichtigt auch, mit Gesetzgebern und der Biden-Administration über seine rechtlichen Bedenken bezüglich der Gesetzgebung zu sprechen – und wie es für das Weiße Haus schlechte Politik sein könnte, das Gesetz nur wenige Wochen nachdem Präsident Biden als Teil seiner Wiederwahlkampagne TikTok beigetreten ist, zu unterstützen. Ein Sprecher der Biden-Kampagne antwortete nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Ex-Präsident Donald Trump kritisierte am späten Donnerstag auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social die TikTok-Maßnahme. Er schrieb, dass ein Verbot von TikTok nur Facebook helfen würde, das er als „Feind des Volkes“ beschrieb. Der Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses, Steve Scalise (R., La.), sagte, er würde die Gesetzgebung nächste Woche zur Abstimmung auf den Boden des Hauses bringen. Das Gesetz wird voraussichtlich im Senat auf härteren Widerstand stoßen.

Vor dieser Woche schien TikTok eine Reihe früherer Bedrohungen für seine Existenz überwunden zu haben. Die Ereignisse am Donnerstag störten diese Ruhephase, mit einer Ausschussabstimmung, die das Ergebnis monatelanger stiller Planungen zwischen einer überparteilichen Gruppe von Gesetzgebern und dem Weißen Haus war, das den Gesetzentwurf unterstützt. „Die Administration hat mit Mitgliedern des Kongresses beider Parteien zusammengearbeitet, um eine dauerhafte gesetzliche Lösung zu finden, die der Bedrohung durch Technologiedienste, die in den Vereinigten Staaten in einer Weise operieren, die Risiken für die sensiblen Daten der Amerikaner und unsere breitere nationale Sicherheit darstellt, begegnen würde“, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats in einer Erklärung am Donnerstag.

Als die Mitglieder des Ausschusses für Energie und Handel am Montag zur Arbeit kamen, waren viele überrascht zu erfahren, dass sie in dieser Woche über einen neuen TikTok-Gesetzentwurf abstimmen würden, sagte ein demokratischer Helfer, der hinzufügte, dass der NSC dafür geworben hatte. Vor der Abstimmung am Donnerstag nahmen die Gesetzgeber an einer geheimen Unterrichtung teil, die sich darauf konzentrierte, wie TikTok die Daten seiner Nutzer verwenden kann, sagten zwei Personen. Das alarmierte einige Gesetzgeber, sagten die Gesetzgeber.

Befürworter des Gesetzes sagen, es sei kein Versuch, TikTok zu verbieten, sondern die App von ByteDance zu trennen. Sollte das Gesetz in Kraft treten, müsste ByteDance TikTok an einen vom US-amerikanischen Staat akzeptierten Eigentümer verkaufen, oder die App würde in den USA im Wesentlichen unzugänglich werden. TikTok betrachtet das Gesetz als Versuch, es zu verbieten. „Dieses Gesetz hat ein vorherbestimmtes Ergebnis: ein totales Verbot von TikTok in den Vereinigten Staaten“, sagte ein TikTok-Sprecher. „Die Regierung versucht, 170 Millionen Amerikanern ihr verfassungsmäßiges Recht auf freie Meinungsäußerung zu entziehen. Dies wird Millionen von Unternehmen schaden, Künstlern ihr Publikum verweigern und die Lebensgrundlagen unzähliger Schöpfer im ganzen Land zerstören.“

Inzwischen fanden einige TikTok-Nutzer in ihren Apps eine Benachrichtigung, dass der Kongress ein „totales Verbot von TikTok“ in Erwägung ziehe. Nach Eingabe einer Postleitzahl und einigen Knopfdrücken konnten sie direkt das Büro ihres Gesetzgebers anrufen. Im Senat wird das Gesetz wahrscheinlich den Weg in den Handelsausschuss des Senats finden, wo die Vorsitzende Maria Cantwell (D., Washington) am späten Donnerstag sagte, sie sei besorgt über „die Ausnutzung der sensiblen Daten der Amerikaner durch ausländische Gegner und ihre Versuche, Hintertüren in unsere Informations- und Kommunikationstechnologie und Lieferketten für Dienstleistungen einzubauen.“ Später sagte sie, es gebe „einige Probleme“ mit diesem speziellen Gesetzentwurf.

Senator Rand Paul (R., Kentucky) hat sich gegen einen früheren Versuch ausgesprochen, das Herunterladen der App zu verbieten. Pauls Büro antwortete am Donnerstag nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Nachricht im Orginal